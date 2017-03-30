На Сирию сбросили бомбы с химическим оружием

30.03.2017 20:53

Вертолет ВВС режима Башара Асада применил химическое оружие в Сирии



Как передает Politeka, подробности сообщает Anadolu.

По информации издания, воздушное судно сбросило бомбы с хлористым газом в окрестностях сирийской провинции Хама.

По словам местного врача больницы «Латамнех» в Хаме Мухаммеда Улвана, пострадали около ста человек. Состояние некоторых из них критическое.

Также сообщается, что бомбы сбросили на подконтрольные оппозиции населенный пункт Латамнех и село Аз-Зувар.

Отметим, характерные симптомы отравления хлористым газом: рвота, головокружение, нарушение зрения и одышка.

Напомним, ранее Издание Al Masdar сообщало, что бойцы Ахрара аш-Шам сбили российский вертолет в районе населенного пункта Сальма в горах Аль-Акрад в восточной сельской местности провинции Латакия. В свою очередь в Минобороны РФ опровергали эту информацию.



