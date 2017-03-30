- На Сирию сбросили бомбы с химическим оружием20:53
- Эксперт рассказал, сколько стоит война в Сирии и на Донбассе20:38
- Украинка пыталась вывезти в Россию чемоданы с золотом – фото, видео20:10
- Путин на Арктическом форуме «танком проехал» по Украине, США и своим митингам19:15
- Болгарию на Евровидении представит ученик Димы Билана18:00
- Москва хочет обсудить с НАТО присутствие Альянса близ границ РФ – МИД Росиии17:20
- Письмо Жаклин Кеннеди с отказом в замужестве продали почти за 125 тысяч долларов17:10
- Арабские страны предложили Израилю мир, но попросили кое-что взамен14:55
- Кто в ЕС может сказать «нет» украинскому «безвизу»14:17
- Трамп может стать участником Минских переговоров – СМИ13:15
На Сирию сбросили бомбы с химическим оружием
Вертолет ВВС режима Башара Асада применил химическое оружие в Сирии
Как передает Politeka, подробности сообщает Anadolu.
По информации издания, воздушное судно сбросило бомбы с хлористым газом в окрестностях сирийской провинции Хама.
По словам местного врача больницы «Латамнех» в Хаме Мухаммеда Улвана, пострадали около ста человек. Состояние некоторых из них критическое.
Также сообщается, что бомбы сбросили на подконтрольные оппозиции населенный пункт Латамнех и село Аз-Зувар.
Отметим, характерные симптомы отравления хлористым газом: рвота, головокружение, нарушение зрения и одышка.
Напомним, ранее Издание Al Masdar сообщало, что бойцы Ахрара аш-Шам сбили российский вертолет в районе населенного пункта Сальма в горах Аль-Акрад в восточной сельской местности провинции Латакия. В свою очередь в Минобороны РФ опровергали эту информацию.
Теги: Донбасс, война, бомба, химическое оружие, Сирия
- Новая идея расселения военных: людей отправят жить на полигон19:45
- "Национализация" предприятий Ахметова: "ЛДНР" уже готовы отдать отжатое Киеву17:48
- Полторак заявив, що ЗС України готові до перемир'я з 1-го квітня16:10
- Балаклейский склад подсчитывает убытки: 70% боеприпасов уничтожено15:30
- Небо над Балаклеей открыли для гражданских судов. ВИДЕО13:05
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: «Марьинка» традиционно забита10:10
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі09:55
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Штурм, коррупция и обновления у линии разграничения09:05
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- На Сирию сбросили бомбы с химическим оружием20:53
- Эксперт рассказал, сколько стоит война в Сирии и на Донбассе20:38
- 10 дней на раздумья: Приватбанк включил клиентам счетчик20:28
- Украинка пыталась вывезти в Россию чемоданы с золотом – фото, видео20:10
- Помощь на ребенка: в министерстве сообщили об изменениях19:57
- Новая идея расселения военных: людей отправят жить на полигон19:45
- Порошенко наказав припинити вогонь в зоні АТО19:30
- Путин на Арктическом форуме «танком проехал» по Украине, США и своим митингам19:15
- Погода на завтра: в Украине снова ударят морозы18:57
- Этнические венгры, проживающие в Украине, могут получить двойное гражданство18:49
- Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»14:30
- Сквозь грохот канонады слышен смех09:30
- Оборотная сторона долгожданной весны08:55
- Когда и почему портится косметика: проверьте свою косметичку!08:35
- От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)08:15
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.
- Переселенцы и пенсионеры, получающие деньги на подконтрольной Украине территории, могут быть в ОРДЛО не более 59 дней
- Оприлюднений тривожний прогноз західних експертів щодо війни на Донбасі
- Новые тарифы: сколько заплатят украинцы с плитами и котлами
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка
- С 1 апреля в Украине изменится тариф на газ
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие