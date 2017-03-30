Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На Сирию сбросили бомбы с химическим оружием

30.03.2017 20:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Сирию сбросили бомбы с химическим оружием

Вертолет ВВС режима Башара Асада применил химическое оружие в Сирии

Как передает Politeka, подробности сообщает Anadolu.

По информации издания, воздушное судно сбросило бомбы с хлористым газом в окрестностях сирийской провинции Хама.
По словам местного врача больницы «Латамнех» в Хаме Мухаммеда Улвана, пострадали около ста человек. Состояние некоторых из них критическое.

Также сообщается, что бомбы сбросили на подконтрольные оппозиции населенный пункт Латамнех и село Аз-Зувар.
Отметим, характерные симптомы отравления хлористым газом: рвота, головокружение, нарушение зрения и одышка.

Напомним, ранее Издание Al Masdar сообщало, что бойцы Ахрара аш-Шам сбили российский вертолет в районе населенного пункта Сальма в горах Аль-Акрад в восточной сельской местности провинции Латакия. В свою очередь в Минобороны РФ опровергали эту информацию.




Теги: Донбасс, война, бомба, химическое оружие, Сирия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх