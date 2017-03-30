Письмо Жаклин Кеннеди с отказом в замужестве продали почти за 125 тысяч долларов

30.03.2017 17:10

В 1967 году Гор сделал предложение бывшей первой леди, но она ответила ему отказом

В Лондоне на аукционе Bonhams продали письмо бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди. Лот ушел с молотка за £100 тыс., сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что это письмо датируется 1967 годом. Спустя четыре года после гибели президента США Джона Кеннеди его вдова отправилась в храмы Ангкор-Ват в Камбодже вместе с Дэвидом Ормсби Гором – другом своего мужа и экс-послом Великобритании в США.

Тогда ходило много слухов об их романтической связи. Несколько месяцев спустя Гор сделал предложение бывшей первой леди, но она ответила ему отказом. Это письмо Кеннеди было среди документов, найденных в Уэльсе в доме Гора. Оно входило в лот, ушедший с молотка за £98,5 тыс.

"Мы с вами разделили так много жизней и смертей, надежд и боли – мы будем разделять их всегда и будем вечно связаны ими", – писала Кеннеди Гору.

В своем послании вдова президента США отметила, что если она и сможет найти какое-то исцеление и комфорт, то это должно быть с тем, кто не является частью ее мира "прошлого и боли".

В 1968 году Кеннеди вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса. Гор погиб в аварии в 1985-м, Кеннеди присутствовала на похоронах.

Источник: http://www.segodnya.ua