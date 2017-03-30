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Путин на Арктическом форуме «танком проехал» по Украине, США и своим митингам
Военная активность НАТО в разы больше, чем у России.
Об этом сказал президент России Владимир Путин во время второго дня IV Международного арктического форума, который проходит в Архангельске, передает ТАСС.
Глава Кремля заявил, что военная активность Североатлантического альянса в несколько раз выше, чем у России. В частности, это можно заметить хотя бы по количеству самолетов, которые летают над Прибалтикой.
"И нас после этого кто-то пытается обвинять в каком-то агрессивном поведении. Это просто разговор в пользу бедных, это (годится только - "24") для средств массовой информации", - отметил Путин, отвечая на вопрос относительно обвинений Запада.
Владимир Путин добавил, что Россия не собирается воевать или бороться с США, которые тратят на оборону больше, чем все страны мира вместе взятые.
Ухудшение отношений между официальными Москвой и Киевом не выгодно никому, нужно стремиться к решению конфликтов любого уровня.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного Арктического форума, сообщает Интерфакс-Украина.
"В Соединенных Штатах и в других местах есть мнение, что, что чем хуже отношения между Россией и Украиной, тем лучше. Потому что это ослабляет Россию, не дает хода интеграционным процессам, которые усилили Россию, в том числе в сфере экономики", - сказал российский лидер.
"Пусть Россия там ковыряется в своих пограничных делах со своими соседями и не лезет в такие международные вопросы, как Сирия, Ближний Восток и др. Это ошибка. Это не выгодно никому", - отметил Путин.
Он добавил, что народу нужно стремиться к решению конфликтов любого уровня.
"Очень рассчитываем на то, что наши американские коллеги встанут на путь сотрудничества. Чем быстрее мы все эти проблемы решим, тем лучше", - отметил Путин.
Также президент России впервые прокомментировал массовые антикоррупционные протесты в РФ.
Об этом он сказал во время второго дня IV Международного арктического форума, который проходит в Архангельске, передает ТАСС.
Глава Кремля сравнил антикоррупционные митинги в России, которые 26 марта прокатились крупными городами РФ, с началом "арабской весны" и событиями во время Революции Достоинства.
"С коррупцией надо бороться, но использовать эту тему для достижения своих политических целей перед выборами нельзя", - подчеркнул Владимир Путин.
Путин добавил, что обращение США и ЕС к России относительно массовых задержаний активистов во время акций протеста являются политизированными. В кремле это трактуют как оказание давления на Россию.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, митинг
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