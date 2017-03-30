Трамп может стать участником Минских переговоров – СМИ

30.03.2017 13:15

Американский президент Дональд Трамп может присоединиться к Минским переговорам

Об этом сообщает Politeka.

Как рассказали в администрации президента Петра Порошенко глава США готов стать активным участником переговоров.

«В команде президента Порошенко неофициально рассказывают, что Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, не против присоединения США к Минскому процессу», — сказано в сообщении.

Не против участия США и российская сторона.

«Россия, которая, по мнению украинских дипломатов, сейчас всячески пытается «похоронить Минск», в том числе, путем проведения переговоров в новом формате», — пишут СМИ.

Также отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель также против нового формата с участием США.

Ранее Politeka сообщала, что Серей Лавров рассказал, о чем общаются Порошенко и Путин.

По материалам «РБК-Украина»