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Трамп может стать участником Минских переговоров – СМИ

30.03.2017 13:15
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Трамп может стать участником Минских переговоров – СМИ

Американский президент Дональд Трамп может присоединиться к Минским переговорам

Об этом сообщает Politeka.

Как рассказали в администрации президента Петра Порошенко глава США готов стать активным участником переговоров.

«В команде президента Порошенко неофициально рассказывают, что Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, не против присоединения США к Минскому процессу», — сказано в сообщении.

Не против участия США и российская сторона.

«Россия, которая, по мнению украинских дипломатов, сейчас всячески пытается «похоронить Минск», в том числе, путем проведения переговоров в новом формате», — пишут СМИ.

Также отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель также против нового формата с участием США.

Ранее Politeka сообщала, что Серей Лавров рассказал, о чем общаются Порошенко и Путин.

По материалам «РБК-Украина»



Теги: США, Донбасс, Минские договоренности
 
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