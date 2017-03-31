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"Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине
Популярный в Украине оппозиционный финансист Слава Рабинович на своей странице в Facebook пишет, что президент РФ Путин молчал четыре дня, он просто был в шоке, он был напуган. Ему снится судьба Каддафи со дня красочной смерти этого диктатора, считает блогер.
Вот что он пишет:
"Путин молчал четыре дня. Он был в шоке. Он был напуган. Создав Росгвардию, с ОМОНом. Располагая армией, спецназом и ФСБ. Он был смертельно напуган. Ему снится судьба Каддафи со дня красочной смерти этого диктатора.
Прочтите и вдумайтесь в каждое лживое слово его запоздалого заявления.
Он сказал, что борьба с коррупцией ведётся, и что она уменьшается. Это ложь. Его ОПГ и он сам являются источником коррупции, построив режим бандитского неофеодализма и клептократии. Все данные говорят о том, что коррупция не только не уменьшается, не только просто увеличивается, а растёт в геометрической прогрессии.
Он не сказал ни слова по существу заданных ФБК вопросов о резиденциях, виноградниках и других активах Медведева, полученных им в качестве взяток на общую сумму в сотню миллиардов рублей. О сути деятельности якобы "благотворительных" фондов, связанных с ним, которые владеют всей этой требухой. Потому что Медведев является членом его ОПГ и Путин просто крышует своего верного креслодержателя.
Зато Путин, в своей речи, всем объявил: я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей.
Это то, что он сказал", - считает Рабинович.
Фото: donbass.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, суд, молчание, Кадимия
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