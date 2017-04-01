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"Большой арктический привет" и очередной "перл" от российского премьера Медведева (ВИДЕО)

01.04.2017 16:33
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"Большой арктический привет" и очередной "перл" от российского премьера Медведева (ВИДЕО)

Дмитрий Медведев не скупится на интересные фразочки. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отчитал главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева за опоздание к началу заседания кабинета министров, пишет newsyou.info.

«Это не значит, что на заседание правительства надо опаздывать. Мы вас ждали. Я вернулся вчера очень поздно, и я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места», — сказал Медведев.


Фото: visti.pro

Теги: Россия, Донбасс, премьер-министр, смех, фраза
 
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