Компанія Apple святкує свою 41-у річницю з дня заснування

01.04.2017 10:30

1 квітня 1976 року Стів Джобс разом з сином українських емігрантів Стівом Возняком заснував компанію Apple. Її називають найдорожчою публічною компанією в світі. Її капіталізацію оцінюють у 755 млрд доларів. Прогнозують, що Apple буде першою в світі компанією, чия вартість перевищить 1 трлн доларів, пише gazeta.ua.

Торік компанія мала 128 млрд доларів власного капіталу. В компанії працювало 116 тис. співробітників. Штатний працівник компанії в середньому щомісяця отримує 9166 дол.

Одна акція компанії коштує 144 дол. З грудня акції Apple суттєво подорожчали - зі 105 доларів на початку грудня до середніх 140 доларів за останні кілька тижнів. Українцям вони поки що недоступні.

"Якщо українці схочуть купити компанію Apple чи квартиру в Лондоні, мають отримати ліцензію від Національного банку. Хочемо спростити отримання ліцензій фізособами. Видача буде повністю електронна. За це відповідатимуть комерційні банки. Нацбанк вестиме тільки реєстр бажаючих таку ліцензію отримати", - анонсував нововведення заступник голови НБУ Олег Чурій.

У першому фінансовому кварталі 2017-го Apple продала 78,4 млн смартфонів і збільшила виручку на 78,4 млрд доларів.

В Україні iPhone7 Plus коштує 33 тис. грн. Крім Apple Store, продавати продукцію офіційно може тільки мережа "Цитрус".

Торік Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю шести смартфонів iPhone 6s і п'ять iPhone 6s Plus. Орієнтовна ціна на них в українських інтернет-магазинах становить 20 і 24 тис. гривень. Також залізничники закупили ноутбуки Macbook Air. Найдешевша модель коштує 26 тис. грн, найдорожча - 42 тис.