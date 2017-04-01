Народному артисту России поэту Илье Резнику не дали денег на мероприятие из-за "проблем с Украиной"

01.04.2017 11:29

Известному поэту и народному артисту России Илье Резнику отказали в финансовой помощи из-за "проблем с Украиной". Об этом сообщают российские СМИ, передает styler.rbc.ua.

Резник обратился к одному из государственных деятелей за помощью в организации культурной программы, но ему отказали из-за военных действий в Украине.

По словам самого артиста, он даже не смог прокомментировать такие аргументы.

"Недавно встретил одного высокопоставленного чиновника, говорю ему: "Мы вам написали письмо с просьбой помочь программе "Служить России".

Он похлопал меня по плечу и отвечает: "Илюша, денег нет. С Украиной проблема. Нефть падает в цене", - рассказал Резник.

Поэт также сообщил, что он живет в бедности, и его пенсия ничтожно маленькая. "А у меня пенсия 10 500 рублей. Это при том, что я житель блокадного города. При том, что у меня орден "За заслуги перед Отечеством", а еще я народный артист России. Но я не стал ему ничего говорить. А что я могу сказать? Не дай бог, чтобы сейчас я выглядел просителем или нищим. Но когда меня спрашивают: "Вы как живете, Илья Рахмиэлевич?". А я говорю: "С протянутой рукой хожу, но я не отчаиваюсь" - печально констатировал поэт.