Слава Рабинович дал прогноз по карьере Трампа и назвал имя следующего президента США

01.04.2017 14:49

Показания экс-советника президента США Майкла Флинна могут стать "началом конца Трампа"; организация его убийства по заказу Кремля маловероятна. Такое мнение "Обозревателю" высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Отвечая на вопрос, может ли Флинн стать следующей жертвой Кремля после Чуркина и Вороненкова, он ответил: "Боюсь, что это то, что называется too much - по поводу Флинна и его возможного убийства на территории США. Кроме того, я уверен, что правоохранительные органы в США уже наверняка предоставили господину Флинну необходимую защиту".

"У Кремля, конечно, руки длинные, но, с моей точки зрения, их руки не настолько длинные, чтобы добраться до Флинна", - сказал Рабинович.

"Обозреватель" спросил, насколько ценными могут быть показания американского экс-чиновника. "Я думаю, что это начало конца Трампа", - заявил финансист.

В этом контексте он напомнил о своем прогнозе, озвученном им на странице Facebook 15 января текущего года. "Там я предсказывал, что следующим президентом США будет Пенс – задолго до окончания каденции Трампа".