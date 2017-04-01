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Слава Рабинович дал прогноз по карьере Трампа и назвал имя следующего президента США
Показания экс-советника президента США Майкла Флинна могут стать "началом конца Трампа"; организация его убийства по заказу Кремля маловероятна. Такое мнение "Обозревателю" высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.
Отвечая на вопрос, может ли Флинн стать следующей жертвой Кремля после Чуркина и Вороненкова, он ответил: "Боюсь, что это то, что называется too much - по поводу Флинна и его возможного убийства на территории США. Кроме того, я уверен, что правоохранительные органы в США уже наверняка предоставили господину Флинну необходимую защиту".
"У Кремля, конечно, руки длинные, но, с моей точки зрения, их руки не настолько длинные, чтобы добраться до Флинна", - сказал Рабинович.
В этом контексте он напомнил о своем прогнозе, озвученном им на странице Facebook 15 января текущего года. "Там я предсказывал, что следующим президентом США будет Пенс – задолго до окончания каденции Трампа".
Фото: gordonua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, президент, секрет, советник, трамплин
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