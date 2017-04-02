МПС принял резолюцию РФ против вмешательства извне в дела государств

02.04.2017 20:45

Участники ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) на заседании в Дакке приняли российскую резолюцию о роли парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом 2 апреля 2017 года сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого.

Как передает ТАСС, в документе содержится призыв сформировать необходимую нормативную базу, «обеспечивающую противодействие внешнему вмешательству в суверенитет государства».

Также предлагается создать наблюдательный орган МПС, который, руководствуясь международным правом и Уставом ООН, будет реагировать на случаи вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств и предотвращать эти действия.

В поддержку российской инициативы высказались представители 22 стран, против проголосовали 20.

«Достаточно ожидаемо против принятия резолюции выступили участники геополитической группы «12+», — приводит пресс-служба слова Толстого. Кроме того, «Германия прилагала определенные усилия к тому, чтобы наша резолюция не прошла, но её вариант провален большинством голосов», — заявил он.

Источник 2000.ua