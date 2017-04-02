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Ужасная авария с школьным автобусом в Швеции: трое погибших

02.04.2017 16:05
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Ужасная авария с школьным автобусом в Швеции: трое погибших

Три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы в Швеции после ДТП с автобусом, в котором находилось 50-60 школьников, сообщили на пресс-конференции врачи больницы города Эстерсунд, пишет РИА Новости.

Утром в воскресенье автобус по неизвестной пока причине съехал с трассы, оказался в кювете и перевернулся набок. Инцидент произошел в 20 километрах от города Свег в центральной части страны.

По данным врачей, еще 19 человек получили травмы средней тяжести и 31 — легкие повреждения.

По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции, они ехали в горы. Авария произошла, когда пассажиры спали. Дорожные и погодные условия в это время были хорошими.

Источник segodnya.ua



Теги: Донбасс, Швеция, автобус, авария, ДТП, школьники
 
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