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Ужасная авария с школьным автобусом в Швеции: трое погибших
02.04.2017 16:05
Три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы в Швеции после ДТП с автобусом, в котором находилось 50-60 школьников, сообщили на пресс-конференции врачи больницы города Эстерсунд, пишет РИА Новости.
Утром в воскресенье автобус по неизвестной пока причине съехал с трассы, оказался в кювете и перевернулся набок. Инцидент произошел в 20 километрах от города Свег в центральной части страны.
По данным врачей, еще 19 человек получили травмы средней тяжести и 31 — легкие повреждения.
По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции, они ехали в горы. Авария произошла, когда пассажиры спали. Дорожные и погодные условия в это время были хорошими.
Источник segodnya.ua
Теги: Донбасс, Швеция, автобус, авария, ДТП, школьники
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