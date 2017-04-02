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В Британии опасаются терактов в аэропортах и на АЭС
Службы безопасности Великобритании предупредили о повышенной угрозе совершения терактов в аэропортах и на АЭС страны. Об этом 2 апреля 2017 года сообщил ТАСС со ссылкой на газету «Sunday Telegraph».
«Британским аэропортам и АЭС предписано повысить уровень защиты от терактов в свете возросшей угрозы электронным системам безопасности.
Разведывательные агентства полагают, что «Исламское государство» и другие террористические группы разработали способы помещать взрывчатку в ноутбуки и мобильные телефоны таким образом, чтобы они могли преодолевать контроль безопасности в аэропортах, — информирует «Sunday Telegraph». — Существуют также опасения, что компьютерные хакеры пытались обойти меры безопасности на атомных станциях».
В настоящее время Британии введен четвертый по пятибалльной шкале уровень угрозы терактов, который характеризуется как «существенный». Выше него только пятый, «критический».
Источник 2000.ua
Теги: Донбасс, аэропорт, Великобритания, теракт, АЭС, террористы
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