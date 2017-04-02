В Британии опасаются терактов в аэропортах и на АЭС

02.04.2017 13:25

Службы безопасности Великобритании предупредили о повышенной угрозе совершения терактов в аэропортах и на АЭС страны. Об этом 2 апреля 2017 года сообщил ТАСС со ссылкой на газету «Sunday Telegraph».

«Британским аэропортам и АЭС предписано повысить уровень защиты от терактов в свете возросшей угрозы электронным системам безопасности.

Разведывательные агентства полагают, что «Исламское государство» и другие террористические группы разработали способы помещать взрывчатку в ноутбуки и мобильные телефоны таким образом, чтобы они могли преодолевать контроль безопасности в аэропортах, — информирует «Sunday Telegraph». — Существуют также опасения, что компьютерные хакеры пытались обойти меры безопасности на атомных станциях».

В настоящее время Британии введен четвертый по пятибалльной шкале уровень угрозы терактов, который характеризуется как «существенный». Выше него только пятый, «критический».

Источник 2000.ua