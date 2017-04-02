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В Париже на детском празднике произошла катастрофа. ВИДЕО

02.04.2017 08:56
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В Париже на детском празднике произошла катастрофа. ВИДЕО

Сильный взрыв произошел вчера в пригороде Парижа, в коммуне Вильпент. За помощью к медикам обратилось около 30 человек, некоторые из них в критическом состоянии. Трагедия произошла во время карнавала, в котором участвовали дети, сообщает Диалог UA c сcылкой на 112.ua.

Взрыв прогремел именно тогда, когда, по плану мероприятия, должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева. Произошло это, приблизительно, в 19:00 по Киеву. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.
За медицинской помощью в данный момент обратилось около 30 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Местные власти утверждают, что произошедшее не было терактом, а, скорее всего - несчастным случаем.



Теги: Донбасс, Париж, взрыв, катастрофа
 
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