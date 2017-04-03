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Консул: В Минске шестеро украинцев попали за решетку

03.04.2017 17:17
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Консул: В Минске шестеро украинцев попали за решетку

Один отбывает 15 суток ареста, лица двух других граждан устанавливаются.

После задержания в ходе акций протеста в Минске шестерых украинцев граждан посадили в СИЗО, заявил консул Украины в столице Беларуси, передает Корреспондент со ссылкой на Радио Свобода.

"Нам известно о шести украинских гражданах, которые находятся в изоляторе временного содержания. Идет работа по обеспечению их прав, я постоянно в контакте с адвокатами трех задержанных на День свободы", - сказал он.

По его словам, один отбывает 15 суток ареста, лица двух других граждан устанавливаются, так как у них не было при себе документов.

"Как только их лица будут установлены, они будут депортированы на родину", - отметил он.

Консул добавил, что "плохо, что граждан задерживают и нам их приходится защищать, но такие условия страны пребывания. Задержанных 22 марта троих граждан Украины я сам завтра посещу в изоляторе. Наша обязанность - следить за соблюдением их прав и способствовать скорейшему выезду на родину после отбытия наказания".

Ранее сообщалось, что Беларусь депортирует двух украинцев.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Минск, арест
 
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