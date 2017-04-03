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Координатор ИС: Путину выгоден теракт в питерском метро
Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук считает, взрыв в метро Санкт-Петербурга мог быть организован российскими спецслужбами.
Об этом он сообщил в комментарии "Апострофу".
По его мнению, такое событие президент РФ Владимир Путин может использовать в качестве цементирования общества вокруг действующей власти накануне приближающихся выборов.
"Показать, что у России есть враги и они не дремлют — это то, о чем постоянно говорит Кремль. Вполне могут такие теракты быть организованы самой ФСБ. Я абсолютно не исключаю такой вариант", - отметил Тымчук.
Также он указал на то, что теракты позволят власти "зажимать гайки по всем фронтам" и это явно на руку "гэбистскому режиму, который существует в России".
"Они вряд ли будут обвинять западные спецслужбы — Путин понимает, что это абсолютно смешная версия. Поэтому будет версия Кавказа, что с удовольствием скушает российское общество. Вторая версия — всплывут какие-то украинские спецслужбы и визитки Яроша", - предположил эксперт.
Ранее группа ИС сообщала, что в результате двойного теракта в питерском метро погибло 10 человек.
Теги: Донбасс, Путин, Санкт-Петербург, теракт
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