Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

«No Russians» в испанском ресторане: появилась реакция России

03.04.2017 07:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«No Russians» в испанском ресторане: появилась реакция России

Появилась реакция России на инцидент в испанском ресторане

Как передавала Politeka, россияне стали «не форматом» для заведений Sagardi.

Об этом в Facebook сообщала Анастасия Самоварова. Ее заказ на столик якобы аннулировали по этой причине.
Это сообщение в Twitter прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. В частности, он призвал бойкотировать рестораны группы Sagardi.

Он также добавил, что «отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом».



Теги: Россия, Донбасс, Испания, ресторан, россияне
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх