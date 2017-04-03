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«No Russians» в испанском ресторане: появилась реакция России
03.04.2017 07:39
Появилась реакция России на инцидент в испанском ресторане
Как передавала Politeka, россияне стали «не форматом» для заведений Sagardi.
Об этом в Facebook сообщала Анастасия Самоварова. Ее заказ на столик якобы аннулировали по этой причине.
Это сообщение в Twitter прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. В частности, он призвал бойкотировать рестораны группы Sagardi.
Он также добавил, что «отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом».
Теги: Россия, Донбасс, Испания, ресторан, россияне
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