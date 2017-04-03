«No Russians» в испанском ресторане: появилась реакция России

03.04.2017 07:39

Появилась реакция России на инцидент в испанском ресторане

Как передавала Politeka, россияне стали «не форматом» для заведений Sagardi.

Об этом в Facebook сообщала Анастасия Самоварова. Ее заказ на столик якобы аннулировали по этой причине.

Это сообщение в Twitter прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. В частности, он призвал бойкотировать рестораны группы Sagardi.

Он также добавил, что «отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом».