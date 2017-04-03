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О теракте в Петербурге предупреждали за 7 часов до взрыва

03.04.2017 19:10
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О теракте в Петербурге предупреждали за 7 часов до взрыва

Девушка в социальной сети Instagram предупредила о теракте в России за 7 часов до взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Об этом в Twitter написала Мария Ростова, выложив скрин аккаунта, передают УН.

"Новости взрывов в метро Санкт-Петербурга! Девочка выложила сообщения о взрыве в инсте 7 часов назад", - написала она.

В свою очередь под фото из Instagram была подпись:

"Давненько не было терактов... Ждите".

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, взрыв, теракт
 
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