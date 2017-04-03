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Смоленская катастрофа: Польша выдвинула обвинения против россиян

03.04.2017 15:08
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Смоленская катастрофа: Польша выдвинула обвинения против россиян

Прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров по делу авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб бывший президент страны Лех Качиньский, сообщает УНИАН со ссылкой на Wiadomosci.

"Доказательства, уже собранные и вновь полученные в ходе расследования, позволили прокурорам сформулировать новые обвинения против авиадиспетчеров, граждан Российской Федерации, а также третьего лица, которое занимается управлением воздушным движением", - заявил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасионек.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского Ту-154 в российском Смоленске погибли 96 человек, среди которых были президент Польши Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, канцелярии президента, последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский, представители высшего военного командования, политических партий, общественные и религиозные деятели.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Польша, катастрофа, обвинение
 
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