Теракт в Петербурге: новые данные о погибших

03.04.2017 18:15

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявляют о девяти погибших и 20 раненных, в результате взрывов в питерском метро

Об этом ссылаясь на «РИА Новости» пишет Politeka.

«По предварительным данным, в результате взрывов в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что до этого СМИ говорили о 10 погибших. Такую же цифру озвучивал и Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Сегодня, в петербургском метро прогремел страшный взрыв. Генпрокуратура РФ заявила, что взрыв в метро — это теракт. СК завел уголовное дело, но по какой статье, неизвестно. Было и второе взрывное устройство. Национальный антитеррористический комитет сообщает, что взрывное устройство обезврежено на станции «Площадь Восстания». Про эту бомбу сообщали СМИ со ссылкой на источники, потом стали говорить, что это был просто бесхозный предмет. Теперь бомбу подтвердили официально.