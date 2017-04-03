- Теракт в Питере: первое фото подозреваемого19:00
- Теракт в Петербурге: новые данные о погибших18:15
- Взрыв в петербургском метро официально назвали терактом17:22
- Консул: В Минске шестеро украинцев попали за решетку17:17
- Взрыв в Питере: среди пострадавших ищут украинцев17:07
- Взрыв в Санкт-Петербурге: власти закрыли аэропорт17:03
- В Питере на станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство16:30
- В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: сообщается о 10 погибших (ВИДЕО)16:20
- Крушение Ту-154: Кремль ответил на обвинение Польши15:17
- Смоленская катастрофа: Польша выдвинула обвинения против россиян15:08
Теракт в Питере: первое фото подозреваемого
Видеокамеры наблюдения в метро Санкт-Петербурга засняли предполагаемого организатора взрыва
Как передает Politeka, об этом сообщил источник агентству «Интерфакс», который знаком с ходом расследования.
«Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, фото вероятного подозреваемого опубликовал канал «Рент-ТВ».
По не подтвержденным пока данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошли два взрыва — на станциях «Садовая» и «Технологический институт». По последним данным в результате чрезвычайного происшествия погибли девять человек.
Генпрокуратура РФ квалифицировала этот инцидент как теракт.
После чего в Питере у станции метро «Петроградская» сгорела маршрутка, однако происшествие не связывают с терактом в метрополитене.
Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, теракт, подозреваемый
- Угроза теракта в Донецке: милиция находится в боевой готовности
- "Шахтер"-"Порту": во время матча на поле бросили подозрительный пакет (ФОТО)
- По Донецку без охраны: питерским звёздам вдруг стало хорошо (ФОТО)
- Погибшим в авиакатастрофе рейса "Анапа - Санкт-Петербург" посвятят Книгу памяти
- В новом стихотворении Быков советует россиянам учиться в Донецке, а лечиться в Дамаске
- Единая лига ВТБ: "Донецк" обыграл лидера
- Захарченко задумал отжать автомобили украинских предприятий, - ИС18:45
- Террористы «лнр» не хотят «индивидуальной» амнистии, требуют «всеобщую»15:35
- ФСБ РФ пытается остановить поток оружия с оккупированного Донбасса, - ИС15:25
- Из Донецка до КПП «Октябрь» запустят новый автобусный маршрут15:00
- Спецслужби РФ причетні до вбивства полковника СБУ у Маріуполі – експерт12:15
- Ситуация в КПВВ на линии разграничения12:00
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В Украине задержанные по делам «Л/ДНР» сидят в камерах без объявления обвинения, – Генпрокурор22:41
- В Марьинке задержали "героиню" пропагандистского сюжета РосСМИ22:22
- За день боевики 15 раз нарушили решим "тишины" на Донбассе, ранен один военнослужащий, - штаб21:50
- Теракт в Питере: первое фото подозреваемого19:00
- Захарченко задумал отжать автомобили украинских предприятий, - ИС18:45
- В зоні АТО бойовики поранили 15-річного підлітка18:30
- Теракт в Петербурге: новые данные о погибших18:15
- Доставайте зонтики: надвигается серьезное похолодание18:05
- Скасування віз для України не стосуватиметься мешканців Криму – експерт17:42
- Детали «осовременивания»: будущим пенсионерам урежут выплаты17:30
- Взрыв в петербургском метро официально назвали терактом17:22
- Консул: В Минске шестеро украинцев попали за решетку17:17
- Взрыв в Питере: среди пострадавших ищут украинцев17:07
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине