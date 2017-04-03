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В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: сообщается о 10 погибших (ВИДЕО)

03.04.2017 16:20
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В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: сообщается о 10 погибших (ВИДЕО)

В результате взрыва в вагоне метро на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, погибли 10 человек, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"По самой первой предварительной информации, жертвами взрыва стали примерно 10 человек. Есть раненые", - сказал источник в экстренных службах.
Точное число пострадавших уточняется. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв. По данным СМИ, взрывы произошли на двух станциях: кроме Сенной также и на Технологическом институте.



Теги: Санкт-Петербург, взрыв, метро
 
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