Выборы в Эквадоре: победа Ленина привела к массовым протестам

03.04.2017 11:38

На президентских выборах в Еквадоре победу одержал Ленин Морено, что вызвало недовольство части граждан, которые вышли на улицы с протестами

Как передает Politeka со ссылкой на BBC, выборы президента прошли в стране 2 апреля. Бывший вице-президент Ленин Морено обошел своего консервативного соперника Гильермо Лассо всего на несколько процентов.

Проигравший кандидат призвал своих сторонников выйти на улицы и защитить свои права, поскольку не верит в честный подсчет голосов. По мнению Лассо, его оппонент применил административный ресурс и фальсифицировал часть бюллетеней.

По итогу, тысячи протестующих потребовали пересчитать голоса на ряде участков и устроили акции протеста у зданий избирательных комиссий.

Отметим, что от нового президента Эквадора зависит безопасность и будущее одиозного основателя скандального ресурса Wikileaks Джуллиана Ассанжа. Какк известно, он уже шесть лет безвылазно живет в посольстве Эквадора в Лондоне.

Проигравший Лассо в случае победы грозился выселить Ассанжа из здания дипломатического представительства в течение месяца после своей победы.



