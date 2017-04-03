Взрыв в петербургском метро официально назвали терактом

03.04.2017 17:22

Взрыв в Санкт-Петербурге был квалифицирован как теракт

Как передает Politeka со ссылкой на издание Meduza, об этом заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он был совершен», — заявил он.

Напомним, в Санкт-Петербурге в метро произошли два взрыва — на станциях «Садовая» и «Технологический институт». По последним данным в результате чрезвычайного происшествия погибли десять человек, более 50 получили ранения.

После смертельного инцидента власти решили закрыть аэропорт Пулково в Питере.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что следствие будет рассматривать все возможные версии случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва, не указав, по какой статье ведется работа.