Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Взрыв в Питере: среди пострадавших ищут украинцев

03.04.2017 17:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Взрыв в Питере: среди пострадавших ищут украинцев

Украинские дипломаты пытаются узнать были ли среди пострадавших украинцы

Украинский дипломат сообщил о том, что консульство принимает меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших в питерском метро граждан Украины, передает Politeka.

«Консул в С.-Петербурге принимает оперативные меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших граждан Украины», — говорится в сообщении украинского дипломатического корпуса.

Между тем, согласно последней информации аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт после того, как в метро прогремело два взрыва. Большинство рейсов возвращаются в московские аэропорты.

Напомним, в Санкт-Петербурге в метро произошли два взрыва — на станциях «Садовая» и «Технологический институт». По последним данным в результате чрезвычайного происшествия погибли десять человек, более 50 получили ранения.

Кроме того, на станции петербургского метро «Площадь Восстания» нашли неразорвавшуюся бомбу.

Президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклады спецслужб по поводу взрыва в метро в Петербурге.

По его словам, причины взрыва пока неизвестны, рассматриваются все версии — как бытовые, так и теракт.



Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, взрыв, теракт, метро
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх