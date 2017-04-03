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Взрыв в Питере: среди пострадавших ищут украинцев
Украинские дипломаты пытаются узнать были ли среди пострадавших украинцы
Украинский дипломат сообщил о том, что консульство принимает меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших в питерском метро граждан Украины, передает Politeka.
«Консул в С.-Петербурге принимает оперативные меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших граждан Украины», — говорится в сообщении украинского дипломатического корпуса.
Между тем, согласно последней информации аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт после того, как в метро прогремело два взрыва. Большинство рейсов возвращаются в московские аэропорты.
Напомним, в Санкт-Петербурге в метро произошли два взрыва — на станциях «Садовая» и «Технологический институт». По последним данным в результате чрезвычайного происшествия погибли десять человек, более 50 получили ранения.
Кроме того, на станции петербургского метро «Площадь Восстания» нашли неразорвавшуюся бомбу.
Президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклады спецслужб по поводу взрыва в метро в Петербурге.
По его словам, причины взрыва пока неизвестны, рассматриваются все версии — как бытовые, так и теракт.
Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, взрыв, теракт, метро
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