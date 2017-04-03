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Взрыв в Санкт-Петербурге: власти закрыли аэропорт

03.04.2017 17:03
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Взрыв в Санкт-Петербурге: власти закрыли аэропорт

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыт после того, как в метро прогремело два взрыва

Как передает Politeka со ссылкой на российские СМИ, большинство рейсов возвращаются в московские аэропорты.

Напомним, в Санкт-Петербурге в метро произошли два взрыва — на станциях «Садовая» и «Технологический институт». По последним данным в результате чрезвычайного происшествия погибли десять человек, более 50 получили ранения.

Кроме того, на станции петербургского метро «Площадь Восстания» нашли неразорвавшуюся бомбу.

Президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклады спецслужб по поводу взрыва в метро в Петербурге.

По его словам, причины взрыва пока неизвестны, рассматриваются все версии — как бытовые, так и теракт.



Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, взрыв
 
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