Захватит ли Венгрия Закарпатье

03.04.2017 10:44

Украине не стоит опасаться территориальных претензий на Закарпатье со стороны Венгрии. Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире телеканала "112 Украина", передает Апостроф.

"Никогда, никогда. Да ну! Это сказки, басни. Вы знаете, есть очень много журналистов, которым надо какие-то сенсации", -ответил он на вопрос о том, претендует ли Венгрия на Закарпатье.

По его словам, Будапешт не может претендовать на территории других государств как член Европейского союза и НАТО.

"Во-вторых, там умеренное руководство. Какие они там имеют отношения с Путиным - это чисто экономические. Закарпатской области любая помощь - ночью позвоните все будет из Венгрии", - рассказал Москаль.

Источник: http://from-ua.com