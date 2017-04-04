"Кровавую" Россию не спасет даже уход Путина - мнение

04.04.2017 07:26

Замена президента РФ Владимира Путина на нового лидера не поможет России превратиться в демократическое государство. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал журналист Дмитрий Запольский.

"Увы, смена Путина на Навального не превращает Россию в цивилизационную площадку. Просто устраняет засор в политической канализации. Единственное, что может ускорить процессы гуманизации России — ее децентрализация. Но тут встает вопрос про ядерное оружие и гуманитарные катастрофы, чему будет всячески противиться Запад", - сказал Запольский.