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"Кровавую" Россию не спасет даже уход Путина - мнение

04.04.2017 07:26
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"Кровавую" Россию не спасет даже уход Путина - мнение

Замена президента РФ Владимира Путина на нового лидера не поможет России превратиться в демократическое государство. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал журналист Дмитрий Запольский.

"Увы, смена Путина на Навального не превращает Россию в цивилизационную площадку. Просто устраняет засор в политической канализации. Единственное, что может ускорить процессы гуманизации России — ее децентрализация. Но тут встает вопрос про ядерное оружие и гуманитарные катастрофы, чему будет всячески противиться Запад", - сказал Запольский.


Фото: inosmi.ru/

Теги: Россия, Донбасс, Путин, спасение, журналист, уход
 
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