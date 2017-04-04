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Он начал свое президенство с терактов - эксперт связал взрыв в питерском метро и предстоящие выборы президента в России
Политический эксперт Тарас Березовец сравнил теракт в питерском метро со взрывами в 1999 году в преддверии президентских выборов в России, в которых впервые участвовал Владимир Путин, пишет "Сегодня".
Он выразил соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга и указал на одну особенность.
"Одно замечание. В 1999 году накануне первых президентских выборов Путина тоже были теракты с десятками погибших. Скоро в России очередные выборы президента. Ни на что не намекаю, просто параллели крайне очевидны", – написал Березовец на своей странице в Facebook.
Отметим, что президентские выборы в России пройдут в 2018 году.
Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".
По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, а общее число пострадавших составляет 51 человек.
Отметим, в сентябре 1999 года, когда проходили первые президентские выборы для Владимира Путина, в российских городах прокатилась серия террористических актов. Так, взрывы произошли в жилых домах Буйнакска, Москвы и Волгодонска. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести. Согласно официальной версии и приговорам судебных органов России, теракты были организованы и профинансированы руководителями незаконного вооружённого формирования Исламский институт "Кавказ".
Однако различные эксперты считали, что российские власти могли быть причастны к тем событиям.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Путин, Санкт-Петербург, взрыв, метро
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