Сделка побила мировой рекорд: на аукционе Sotheby's за баснословную цену продали эксклюзивный бриллиант

04.04.2017 15:58

Бриллиант "Розовая звезда" (The Pink Star) в 59,6 карата был продан во вторник, 4 апреля, с аукциона Sotheby's в Гонконге за 533 млн гонконгских долларов (около $71,2 млн). Таким образом сделка побила мировой рекорд цены для драгоценных камней любой категории. Покупателем стала гонконгская компания Chow Tai Fook Jewellery Group - крупнейшая сеть ювелирных магазинов в мире, передает "Страна" со ссылкой на CNN.

"Розовая звезда" оказалась также самым дорогим лотом в истории аукционов в Азии.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал ярко-синему бриллианту Oppenheimer Blue, который в мае 2016 года был продан на аукционе Christie's за $57,5 млн.

"Розовая звезда" - самый большой в мире безупречный фантазийный бриллиант розового оттенка, который когда-либо получал оценку Американского геммологического института (GIA). До аукциона его стоимость оценивалась более чем в $60 млн. Алмаз был найден De Beers в 1999 году и изначально весил 132,5 карата. Получившийся после обработки бриллиант имеет овальную форму и смешанный тип огранки. Огранкой и полировкой в течение двух лет занималась компания Steinmetz Diamonds. В 2013 году Sotheby's уже пытался продать "Розовую звезду", получив предложение на $83 млн, однако сделка сорвалась, поскольку покупатель, нью-йоркский огранщик Айзек Вольф так и не заплатил за камень.