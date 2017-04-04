Терактом в Питере Путин "выписал себе мандат на насилие" - мнение

04.04.2017 07:09

Как передает replyua.net, украинский блогер Анрей Швец на своей странице в Facebook пишет о том, что президент РФ Путин придумал отличную идею, как легитимизировать свою силу в стране, ну, а как еще выписать себе мандат на насилие и легитимизировать жестокое подавление любого протестного движения, которое начало зарождаться в России.

Конечно, нужно совершить что-нибудь ужасное, кровавое, вызывающее смятение и всеобщее порицание, например, устроить теракт в общественном месте, допустим в Питерском метро.



«Потом, через карманное «Останкино» привязать этот «теракт» к нестабильности, которую порождают массовые протесты и прочие несанкционированные народные акции, и посеять в душах миллионов людей ощущение атмосферы страха», – написал Андрей Швец.



По его словам, теперь любой митинг – сладкая булочка: вяжи школьников, бей женщин, стреляй в толпу, дави танками, сажай на кол, колесуй. Народ все простит, лишь бы стабильность была и взрывов больше не было, если же все таки опальные головы решат не покориться и опять устроить «прогулки» в центре Питера или Москвы, ждите новый теракт.