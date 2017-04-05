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Изображение «накрашенного Путина» признали экстремистским
Минюст России внес в список экстремистских материалов плакат с изображением президента РФ Владимира Путина, на лице которого макияж. Соответствующее решение, как уточнили в ведомстве, 11 мая прошлого года принял Центральный районный суд Твери, пишет УП.
Как поясняется в обновленном Федеральном списке экстремистских материалов, изображение было опубликовано 7 мая 2014 года на странице пользователя социальной сети "ВКонтакте" Александра Цветкова. В настоящий момент этот аккаунт заблокирован.
У похожего на Путина мужчины, как рассказали в Минюсте, на оказавшемся в списке экстремистских материалов плакате были "накрашены ресницы и губы". Это, как уточнили в министерстве, "по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента России".
Источник from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, Тверь, суд, министерство
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