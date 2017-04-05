Путин: Все страны СНГ – потенциальные объекты атак террористов

05.04.2017 16:30

Президент РФ среди угроз странам СНГ отметил воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию. Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

"Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших", – сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

Президент РФ отметил, что "мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным потенциальным объектом террористических атак".

Также Путин отметил среди угроз странам СНГ "воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию".

По мнению российского президента, спецслужбы стран СНГ сейчас эффективно сотрудничают. "Сложилось очень хорошее сообщество, очень хорошее сотрудничество по работе по главным вызовам для всех наших стран", – считает Путин.

Источник korrespondent.net