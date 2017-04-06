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ЕС ужесточает переход границ

06.04.2017 14:35
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ЕС ужесточает переход границ

С 7 апреля граждане всех стран ЕС во время пересечения внешних границ, в том числе и с Украиной, будут подвергаться более детальному контролю. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Пограничной службы Польши Агнешка Голиас, передает Корреспондент.

“Изменения в пограничном кодексе Шенгена накладывают на все страны-члены обязанность тщательно проверять всех приезжающих в ЕС, или выезжающих оттуда. Изменения являются реакцией ЕС на дальнейшую угрозу совершения терактов”,- заявила Голиас.

Она объяснила, что на сегодня граждане ЕС проходят на внешних границах Сообщества минимальную проверку, а тщательный контроль применялся лишь выборочно.

“У граждан ЕС была привилегия минимального контроля, в рамках которого происходила идентификация личности и проверка - не подделан ли документ. Отныне все граждане ЕС будут тщательно проверяться, так же как и граждане третьих стран”,- констатировала Голиас.

После вступления в действие распоряжения граждане Содружества во время въезда и выезда с территории стран членов ЕС вынуждены будут систематически проходить контроль на внешних границах с последующим внесением в базу данных, что не делалось ранее.

Вместе с тем, изменения не коснутся граждан третьих стран, в частности Украины.

“Для них проверка на границе останется такой же, которая есть сейчас, поскольку она и без того достаточно подробной”, - добавила Голиас.

Европейские правоохранители отмечают, что задачи, которые входят в их обязанности, никоим образом не повлияют на соблюдение текучести пограничного движения в пунктах пропуска на границе с Украиной.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Европейский союз, граница
 
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