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ЕС ужесточает переход границ
С 7 апреля граждане всех стран ЕС во время пересечения внешних границ, в том числе и с Украиной, будут подвергаться более детальному контролю. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Пограничной службы Польши Агнешка Голиас, передает Корреспондент.
“Изменения в пограничном кодексе Шенгена накладывают на все страны-члены обязанность тщательно проверять всех приезжающих в ЕС, или выезжающих оттуда. Изменения являются реакцией ЕС на дальнейшую угрозу совершения терактов”,- заявила Голиас.
Она объяснила, что на сегодня граждане ЕС проходят на внешних границах Сообщества минимальную проверку, а тщательный контроль применялся лишь выборочно.
“У граждан ЕС была привилегия минимального контроля, в рамках которого происходила идентификация личности и проверка - не подделан ли документ. Отныне все граждане ЕС будут тщательно проверяться, так же как и граждане третьих стран”,- констатировала Голиас.
После вступления в действие распоряжения граждане Содружества во время въезда и выезда с территории стран членов ЕС вынуждены будут систематически проходить контроль на внешних границах с последующим внесением в базу данных, что не делалось ранее.
Вместе с тем, изменения не коснутся граждан третьих стран, в частности Украины.
“Для них проверка на границе останется такой же, которая есть сейчас, поскольку она и без того достаточно подробной”, - добавила Голиас.
Европейские правоохранители отмечают, что задачи, которые входят в их обязанности, никоим образом не повлияют на соблюдение текучести пограничного движения в пунктах пропуска на границе с Украиной.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Европейский союз, граница
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