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Евросоюз изменил пакет санкций против КНДР
Теперь в санкционном списке 41 человек и семь юридических лиц из КНДР
Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, пишет Politeka.
Евросоюз усилил санкции против КНДР, расширив действующий запрет на инвестиции в эту страну и на оказание услуг ее гражданам и юридическим лицам.
«ЕС решил расширить запрет на инвестиции в КНДР, распространив их на новые сектора, в частности, на промышленность по производству обычных видов вооружений, металлургию и металлообработку и аэрокосмическую отрасль», – говорится в сообщении.
В документе сообщается, что «Совет также решил запретить предоставление некоторых услуг лицам или юрлицам в КНДР, в том числе компьютерные услуги и услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью и производством в химической, горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности».
Также ЕС расширил список индивидуальных санкций, включив в него четырех человек, которых он считает «ответственными за поддержку или продвижение ядерной и баллистической программ КНДР и других программ, связанных с производством оружия массового поражения».Теперь в санкционном списке Евросоюза числится 41 человек и семь юридических лиц из Северной Кореи.
Ранее в ЦРУ сообщали, что северокорейский режим разрабатывает ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки, чтобы нанести удар по США. Также Politeka писала о реакции мировых лидеров на ядерные испытания КНДР.
По материалам: «Корреспондент»
Теги: Донбасс, Евросоюз, санкции, КНДР
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