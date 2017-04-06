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Евросоюз изменил пакет санкций против КНДР

06.04.2017 22:43
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Евросоюз изменил пакет санкций против КНДР

Теперь в санкционном списке 41 человек и семь юридических лиц из КНДР

Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, пишет Politeka.

Евросоюз усилил санкции против КНДР, расширив действующий запрет на инвестиции в эту страну и на оказание услуг ее гражданам и юридическим лицам.

«ЕС решил расширить запрет на инвестиции в КНДР, распространив их на новые сектора, в частности, на промышленность по производству обычных видов вооружений, металлургию и металлообработку и аэрокосмическую отрасль», – говорится в сообщении.

В документе сообщается, что «Совет также решил запретить предоставление некоторых услуг лицам или юрлицам в КНДР, в том числе компьютерные услуги и услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью и производством в химической, горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности».

Также ЕС расширил список индивидуальных санкций, включив в него четырех человек, которых он считает «ответственными за поддержку или продвижение ядерной и баллистической программ КНДР и других программ, связанных с производством оружия массового поражения».Теперь в санкционном списке Евросоюза числится 41 человек и семь юридических лиц из Северной Кореи.

Ранее в ЦРУ сообщали, что северокорейский режим разрабатывает ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки, чтобы нанести удар по США. Также Politeka писала о реакции мировых лидеров на ядерные испытания КНДР.

По материалам: «Корреспондент»



Теги: Донбасс, Евросоюз, санкции, КНДР
 
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