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Провезти в Польшу зенитную пушку пытались две украинки

06.04.2017 16:00
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Провезти в Польшу зенитную пушку пытались две украинки

Изъятая артиллерийская система предназначена для установки на военных кораблях и сбивания воздушных целей, в том числе управляемых ракет, самолетов, вертолетов и небольших надводных целей.

В результате проведения таможенного контроля польскими пограничниками в пункте пропуска Дорогуск была предупреждена попытка ввоза в Польшу компонентов корабельной артиллерийской установки АК-630 калибром 30 мм. Об этом сообщила пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши, передает 112 со ссылкой на "Польское радио".

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности изъяли на польско-украинской границе артиллерийскую пушку и задержали лиц, которые пытались ввезти ее в Польшу", - говорится в сообщении.

Пушку с замком советского производства перевозили фургоном на украинской регистрации 31 марта 2017 года. Польские правоохранительные органы задержали двух гражданок Украины, которые ехали этим авто.

Оружие задекларировали как гидравлический компонент.

Стоит отметить, что изъятая артиллерийская система предназначена для установки на военных кораблях и сбивания воздушных целей, в том числе управляемых ракет, самолетов, вертолетов и небольших надводных целей.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Польша, украинцы, зенитка
 
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