Скандальная реклама: Pepsi отказалась от ролика и извинилась перед Кендалл Дженнер

06.04.2017 13:33

Скандальный ролик был снят в стиле акций протеста

Компания Pepsi отказалась от использования своего нового рекламного ролика сразу после его выхода. Это произошло из-за того, что он вызвал бурю негодования и шквал критики.

Соответствующее заявление Pepsi опубликовала в Twitter.

"Мы пытались передать послание о единстве, мире и взаимопонимании. Разумеется, мы промахнулись и приносим свои извинения. Мы не хотели задеть какую-то серьезную проблему. Мы удалили контент и отказываемся от дальнейшего его использования", – говорится в сообщении.

При этом в компании также принесли свои извинения американской модели Кендалл Дженнер, которая снялась в скандальном ролике.

Примечательно, что и Кендалл удалила все материалы с рекламного ролика, которые разместила у себя в instagram.

Ранее сообщалось, что модель Кендалл Дженнер жестко раскритиковали за съемку в рекламе компании Pepsi, которая прошла в стиле акций протеста.

В рекламном ролике показано, как 21-летняя модель участвует в фотосессии, но ее внимание отвлекает группа протестующих. По сюжету, Кендалл решает присоединиться к активистам, после чего она оказывается лицом к лицу с полицейским и предлагает ему банку Pepsi.

Источник: http://www.segodnya.ua