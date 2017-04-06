Страны Европы вне Шенгена: как туда будут ездить украинцы

06.04.2017 21:40

Украинцы смогут ездить без виз в страны Европы, которые не входят в Шенгенское соглашение. Об этом в комментарии Обозревателю сказал эксперт-международник Андрей Каракуц.

"Такие страны, как правило, свое законодательство подстраивают под законодательство Евросоюза. Например, в шенгенское соглашение не входят: Швейцария, Хорватия, Норвегия, Румыния и т.д. Соответственно, они внесут в свое законодательство определенные изменения и никаких проблем не возникнет. Там обычно никаких промедлений нет, и никто не будет делать исключений для Украины", — сказал Каракуц.