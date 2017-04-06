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Трамп: Асад перешел красную линию

06.04.2017 12:40
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Трамп: Асад перешел красную линию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Сирии изменила его отношение к президенту страны Башару Асаду и стала для него "красной линией".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с королем Иордании, передает Корреспондент.

"Скажу вам, что атака на детей вчера оказала на меня большое влияние очень–очень возможно, и скажу вам, что это уже произошло, мое отношение к Сирии и Асаду изменилось очень сильно", - отметил Трамп.

Глава США заявил, что она вывела конфликт "на совершенно новый уровень" и стала для него "красной линией".

На вопрос журналистов, разрабатывается ли новая стратегия по Сирии, Трамп ответил: "Вы увидите".

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, США, Донбасс, Сирия, Асад
 
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