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Трамп: Асад перешел красную линию
06.04.2017 12:40
Американский президент Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Сирии изменила его отношение к президенту страны Башару Асаду и стала для него "красной линией".
Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с королем Иордании, передает Корреспондент.
"Скажу вам, что атака на детей вчера оказала на меня большое влияние очень–очень возможно, и скажу вам, что это уже произошло, мое отношение к Сирии и Асаду изменилось очень сильно", - отметил Трамп.
Глава США заявил, что она вывела конфликт "на совершенно новый уровень" и стала для него "красной линией".
На вопрос журналистов, разрабатывается ли новая стратегия по Сирии, Трамп ответил: "Вы увидите".
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, США, Донбасс, Сирия, Асад
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