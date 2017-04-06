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Угроза терроризма: с московского вокзала срочно эвакуировали людей
Срочная эвакуация людей произошла на одном из больших вокзалов Москвы
Более тысячи человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве, сообщает Politeka, со ссылкой на «Интерфакс». Правоохранительные органы сообщают, что начали эвакуацию после обнаружения бесхозного предмета.
«В здании Казанского вокзала, около кассы дальнего следования, обнаружен подозрительный предмет, проводится эвакуация», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящий момент из здания вышли уже более тысячи человек, ожидается прибытие кинологов.
Как писала Politeka, в результате взрыва от многоэтажного дома в Санкт-Петербурге отвалилась облицовочная плита. Местные СМИ, в свою очередь, со ссылкой на очевидцев сообщают о «двух хлопках» в доме № 21, корпус 3, по проспекту Солидарности. От дома на уровне 13-го этажа отвалилась облицовочная плита. Осколками поврежден припаркованный у здания автомобиль.
Напомним, что ранее в в одном из домов Санкт-Петербурга российские правоохранители нашли взрывное устройство. Как заявил питерский чиновник Константин Серов, полиция эвакуировала всех жителей из дома.
Теги: Донбасс, Москва, терроризм, эвакуация, вокзал
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