В Санкт-Петербурге полиция арестовала восьмого вербовщика террористов

06.04.2017 15:20

Восьмой подозреваемый в вербовке граждан в террористические организации “Джебхат ан-Нусра” и “Исламское государство” задержан в Санкт-Петербурге, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании семи выходцев из стран Средней Азии, которые подозреваются в привлечении в террористические группировки новых участников.

“СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро”, — подчеркнули в Следственном комитете РФ.

Пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева сообщила, что Октябрьский районный суд во второй половине дня изберет меру пресечения в отношении вербовщиков.

“Слушания по материалам об избрании мер пресечения в отношении восьми человек, подозреваемых в содействии террористической деятельности, состоятся сегодня в Октябрьском районном суде после 15.00”, — сказала она.

Напомним, сегодня в жилом доме в Санкт-Петербурге было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.

З апреля в результате взрыва в вагоне петербургского метро погибло 14 человек. Еще одно взрывное устройство было обнаружено на станции метрополитена.

Сегодня утром произошел взрыв возле школы в центре Ростова-на-Дону.

Источник: http://from-ua.com