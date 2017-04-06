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Взрыв в Питере: в жилом доме взрывной волной вынесло стену, ведется эвакуация жителей этажки

06.04.2017 18:40
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Взрыв в Питере: в жилом доме взрывной волной вынесло стену, ведется эвакуация жителей этажки

Днем в Санкт-Петербурге 6 апреля в одной из квартир высотного дома 21 по проспекту Солидарности произошел взрыв.

Об этом сообщил пользователь инстаграмма, прикрепив соотвествующее видео, передает Вести.

Однако позже стало известно, что у дома обвалилась кладка при выполнении строительных работ. Эту информацию подтвердил глава Невского района Петербурга Константин Серов.

"Никаких чрезвычайных ситуаций или взрывов в доме не происходило", - сказал Серов, передает Фонтанка.

Очевидцы сообщали, что у шестнадцатиэтажного дома после двух хлопков отвалилась облицовка стены на уровне 13-го этажа. Бетонная плита приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Питере нашли гранату времен Великой отечественной войны со следами тротила нашли в сумке пассажира на станции метро "Приморская".



Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, взрыв
 
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