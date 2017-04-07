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Химатаки нужно прекратить - Евросоюз поддержал США в ситуации с Сирией

07.04.2017 14:38
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Химатаки нужно прекратить - Евросоюз поддержал США в ситуации с Сирией

Европейский союз поддерживает ракетные удары США по авиабазе в Сирии и намерен и в дальнейшем сотрудничать с ними, чтобы прекратить насилие в этой стране. Об этом говорится в сообщении главы Европейского совета Дональда Туска в Twitter, передает Depo.ua.

"Удар США показывает необходимость решимости против варварских химических атак. ЕС будет сотрудничать с США, чтобы положить конец насилию в Сирии", - отметил Туск.

Напомним, что в ночь на 7 апреля США нанесли авиаудары по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этот удар соответствовал "жизненно важным интересам национальной безопасности" США.

Целью удара был сирийский аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были осуществлены химатаки в провинции Идлиб.

В связи с этим Россия отказалась от сотрудничества с США для предотвращения инцидентов в небе над Сирией в ответ на американский удар по сирийской авиабазе.

По данным Минобороны России, в результате удара США по сирийской авиабазе были уничтожены учебный корпус, склад материально-технического имущества, столовая, а также шесть самолетов "Миг-23", которые находились на ремонте.


Фото: telegraf.com.ua

Теги: США, Донбасс, Европа, ракеты, Сирия, химическая реакция, поддержка
 
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