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Кремль назвал ракетные удары США по Сирии агрессией против суверенного государства
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что ракетный удар США по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс является агрессией против суверенного государства и нарушает международное право. Такое мнение президента РФ озвучил его пресс- секретарь Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - отметил он, поясняя, что "сирийская армия не располагает запасами химического оружия".
Песков напомнил, что факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был зафиксирован и подтвержден ОЗХО - специализированным подразделением ООН.
"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", - заявил пресс-секретарь.
По словам Пескова, Путин убежден, что удар США по авиабазе в Сирии наносит ущерб отношениям РФ и США. "Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии", - сказал он.
"Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", - добавил он.
"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", - подытожил Песков.
Напомним, США 7 апреля произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. По информации, Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара США по сирийской авиабазе погибло 4 военных, десятки получили ранения.
Фото: 24tv.ua/
Теги: США, Донбасс, Путин, агрессия, Сирия, авиаудар, государство
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