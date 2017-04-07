Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Кремль назвал ракетные удары США по Сирии агрессией против суверенного государства

07.04.2017 12:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кремль назвал ракетные удары США по Сирии агрессией против суверенного государства

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что ракетный удар США по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс является агрессией против суверенного государства и нарушает международное право. Такое мнение президента РФ озвучил его пресс- секретарь Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - отметил он, поясняя, что "сирийская армия не располагает запасами химического оружия".

Песков напомнил, что факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был зафиксирован и подтвержден ОЗХО - специализированным подразделением ООН.

"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", - заявил пресс-секретарь.

По словам Пескова, Путин убежден, что удар США по авиабазе в Сирии наносит ущерб отношениям РФ и США. "Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии", - сказал он.

"Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", - добавил он.

"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", - подытожил Песков.

 Напомним, США 7 апреля произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. По информации, Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара США по сирийской авиабазе погибло 4 военных, десятки получили ранения.

 


Фото: 24tv.ua/

Теги: США, Донбасс, Путин, агрессия, Сирия, авиаудар, государство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх