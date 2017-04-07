Ракетные удары по Сирии: Кремль обвинил США в агрессии и сделал громкое заявление

07.04.2017 13:46

Россия приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии, подписанного с США. Соответствующее сообщении сегодня, 7 апреля, распространил МИД РФ, передают украинские СМИ.

Официальная Москва приняла решение после американской атаки на сирийскую авиабазу.

Ведомство обратилось к Совбезу ООН с просьбой провести чрезвычайное заседание для обсуждения этой ситуации. В заявлении МИД РФ указано, что США “нанесли удар по сирийским правительственным войскам, использовав в качестве предлога ситуацию с химинцидентом в провинции Идлиб”.

Российская сторона уверяет, что Америка находится в Сирии незаконно и уже не в первый раз усугубляет проблемы на Ближнем Востоке. После запуска 59 “Томагавков” Кремль обвинил Белый дом в необоснованной агрессии.





