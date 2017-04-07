- Химатаки нужно прекратить - Евросоюз поддержал США в ситуации с Сирией14:38
- Ракетные удары по Сирии: Кремль обвинил США в агрессии и сделал громкое заявление13:46
- Кремль назвал ракетные удары США по Сирии агрессией против суверенного государства12:57
- “Сегодня Путин испытал такой же ужас, как Брежнев и его Политбюро в 1967-м и в 70-е” - Слава Рабинович 12:31
- Чешский суд закрыл фейковое посольство "ДНР" в Остраве11:50
- Режиссер фильма "Москва слезам не верит" дал деньги для "помощи Донбассу" или на войну?09:21
- Еще немного о безвизе: о чем следует помнить украинцам09:13
- Ракетным ударом Трамп продемонстрировал, как будет действовать, если страны перешли черту08:12
- Сирийская война - США ответили на химическую атаку массивным ракетным ударом (ВИДЕО)07:12
- Сегодня православные и греко-католики отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы 07:04
Ракетные удары по Сирии: Кремль обвинил США в агрессии и сделал громкое заявление
Россия приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии, подписанного с США. Соответствующее сообщении сегодня, 7 апреля, распространил МИД РФ, передают украинские СМИ.
Официальная Москва приняла решение после американской атаки на сирийскую авиабазу.
Ведомство обратилось к Совбезу ООН с просьбой провести чрезвычайное заседание для обсуждения этой ситуации. В заявлении МИД РФ указано, что США “нанесли удар по сирийским правительственным войскам, использовав в качестве предлога ситуацию с химинцидентом в провинции Идлиб”.
Российская сторона уверяет, что Америка находится в Сирии незаконно и уже не в первый раз усугубляет проблемы на Ближнем Востоке. После запуска 59 “Томагавков” Кремль обвинил Белый дом в необоснованной агрессии.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Россия, США, Донбасс, меморандум, ракеты, обвинение, Сирия
- Россия нарушила договор с США и развернула новые крылатые ракеты
- Иностранные СМИ открыто назвали президента России убийцей
- Пентагон обвинил РФ в размещении запрещенных ракет
- Будущий директор ЦРУ открыто обвинил Россию в аннексии Крыма и войне на Донбассе
- Сделано в Америке, а расхлебывают все!
- Российские оборонные предприятия попали под новые санкции США
- Силовики сегодня должны быть готовы к возвращению Донбасса - Аваков15:09
- В оккупированном Донецке принудительно праздновали третью годовщину захвата облгосадминистрации (ФОТО)14:56
- В "армии ДНР" не могут организовать учет военной техники - много разукомплектованной и разворованной14:27
- В Селидово задержали мужчину, убившего своего гостя топором14:16
- "Метинвест" Ахметова разорвал трудовые отношения с работниками предприятий, находящихся в "ЛДНР"14:08
- Завтра в районе Мариуполя будут утилизировать непригодные боеприпасы13:59
- Блокпосты на линии разграничения - о пересечении рассказывают очевидцы13:35
- Мошенники похитили с банковской карты жителя Славянска больше 80 тысяч гривен13:26
- Один из основателей "ДНР" Пургин вдруг вспомнил о шушере, гастарбайтерах и пригрозил "выметанием мусора с улиц Донецка"13:08
- Российские кураторы требуют от главарей "ЛДНР" запретить силовикам "республик" пользоваться соцсетями12:23
- Силовики сегодня должны быть готовы к возвращению Донбасса - Аваков15:09
- В оккупированном Донецке принудительно праздновали третью годовщину захвата облгосадминистрации (ФОТО)14:56
- Химатаки нужно прекратить - Евросоюз поддержал США в ситуации с Сирией14:38
- В "армии ДНР" не могут организовать учет военной техники - много разукомплектованной и разворованной14:27
- В Селидово задержали мужчину, убившего своего гостя топором14:16
- "Метинвест" Ахметова разорвал трудовые отношения с работниками предприятий, находящихся в "ЛДНР"14:08
- Завтра в районе Мариуполя будут утилизировать непригодные боеприпасы13:59
- Ракетные удары по Сирии: Кремль обвинил США в агрессии и сделал громкое заявление13:46
- Блокпосты на линии разграничения - о пересечении рассказывают очевидцы13:35
- Мошенники похитили с банковской карты жителя Славянска больше 80 тысяч гривен13:26
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину10:06
- Страстная неделя: почему еще не поздно начать поститься21:20
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
- В Гидрометцентре дали неожиданный прогноз погоды до конца весны
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- "Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на неделю