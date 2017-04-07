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Ракетным ударом Трамп продемонстрировал, как будет действовать, если страны перешли черту

07.04.2017 08:12
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Ракетным ударом Трамп продемонстрировал, как будет действовать, если страны перешли черту

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ракетный удар в Сирии демонстрирует, как будет действовать президент США Дональд Трамп в отношении стран, которые перешли черту. Об этом сообщает агентство AFP, передает 112.ua.


Фото: 112.ua/

Теги: США, Донбасс, Сирия, трамплин, ракетный комплекс
 
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