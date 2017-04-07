Ракетным ударом Трамп продемонстрировал, как будет действовать, если страны перешли черту

07.04.2017 08:12

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ракетный удар в Сирии демонстрирует, как будет действовать президент США Дональд Трамп в отношении стран, которые перешли черту. Об этом сообщает агентство AFP, передает 112.ua.