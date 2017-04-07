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“Сегодня Путин испытал такой же ужас, как Брежнев и его Политбюро в 1967-м и в 70-е” - Слава Рабинович

07.04.2017 12:31
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“Сегодня Путин испытал такой же ужас, как Брежнев и его Политбюро в 1967-м и в 70-е” - Слава Рабинович

После прилета полусотни “Томагавков” на авиабазу “Шайрат” в Сирии сегодня ночью от российских систем ПВО С-300 и С-400 остались осколки с воронками и распаханной землей. Об этом в "Фейсбуке" написал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"От российских систем ПВО С-300 и С-400 в Сирии остались одни брызги, с глубокими воронками и распаханной землёй. Сегодня Путин, Патрушев, Шойгу и Рогозин испытывают примерно такой же ужас, как испытали когда-то Лёня Брежнев и его Политбюро, в 1967-м и в 70-е, когда Израиль легко уничтожал советское вооружение в войнах с арабами.

Не по Сеньке шапка, путлер.

Российских пенсионеров жаль. Но вы держитесь там! От ваших пенсий остались одни брызги, но вы не забудьте снова за путлера проголосовать! Ведь ваши пенсии ещё можно залупонить, например, в КНДР", - пишет Рабинович.



Фото: donbass.ua

Теги: США, Донбасс, Путин, Сирия, военная база, уж, авиаудар
 
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