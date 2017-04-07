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Сирийская война - США ответили на химическую атаку массивным ракетным ударом (ВИДЕО)

07.04.2017 07:12
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Сирийская война - США ответили на химическую атаку массивным ракетным ударом (ВИДЕО)

Более 59 крылатых ракет типа Tomahawk с дальностью полета 2 тыс. км были выпущены с американских кораблей в восточной части Средиземного моря. Целью авиатаки является военный аэродром аш-Шайрат вблизи провинции Хомс.

Удары были направлены против баз сирийских ВВС, закрытых ангаров, заправочной и логистической инфраструктуре, бункерам с оружием, системам ПВО и радарам, говорится в сообщении, передает 112.ua.

США как и всегда предприняли экстраординарные меры, чтобы избежать жертв и ранений среди мирного населения, подчеркнули в Пентагоне.

Удар является пропорциональным ответом на гнусные действия Башара Асада. Аэродром в Шайрат, по которому были нанесены удары, использовался для хранения химического оружия и базирования правительственных ВВС. По данным американской разведки именно ВВС с аэродрома Шайрат были задействованы в доставке химического оружия, во время атаки 4 апреля. Целью атаки является лишение режима возможностей применить химическое оружие вновь, говорится в сообщении Пентагона.

Президент США Дональд Трамп подтвердил ракетный удар в Сирии. Он заявил, что он был произведен в интересах безопасности США.

В заявлении президента говорится. что атака проведена в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибли 27 детей.  

Ракетный удар США по правительственным войскам Сирии, местное телевидение охарактеризовало как "агрессию". Агентство Reuters, со ссылкой на заявление источника в военных кругах Сирии сообщает о том, что авиаудары привели к потерям.

Пентагон уточнил, что военные базы, где есть войска РФ не попали под ракетный удар США. Также сообщили, что заранее предупредили Россию о готовящемся ударе.  

 




Фото: 112.ua/

Теги: США, Донбасс, война, ракеты, Сирия
 
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