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В Стокгольме грузовик врезался в толпу людей
07.04.2017 17:29
Сегодня, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик врезался в толпу людей.
Как сообщает BBC со ссылкой на полицию, несколько человек получили травмы. Причины происшествия устанавливаются.
Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву). Свидетели рассказали СМИ, что несколько человек лежали на земле.
Издание Aftonbladet со ссылкой на источники сообщает, что есть погибшие.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Швеция, Стокгольм, люди, грузовик
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