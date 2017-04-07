В Стокгольме грузовик врезался в толпу людей

07.04.2017 17:29

Сегодня, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик врезался в толпу людей.

Как сообщает BBC со ссылкой на полицию, несколько человек получили травмы. Причины происшествия устанавливаются.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву). Свидетели рассказали СМИ, что несколько человек лежали на земле.

Издание Aftonbladet со ссылкой на источники сообщает, что есть погибшие.