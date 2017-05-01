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Промоутер Джошуа рассказал, когда состоится поединок-реванш
Эдди Хирн, промоутер британца Энтони Джошуа, заявил о том, что, если поединок-реванш между британцем и украинцем все-таки состоится, то это произойдет не раньше октября 2017 года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на BoxingScene.com, промоутер также прокомментировал уже состоявшийся поединок, в котором победу одержал его подопечный. «Это был один из лучших боев в супертяжелом весе, который мне доводилось видеть, и Кличко, скорее всего, захочет реванша. Думает ли он сам так же, не знаю. Мы не будем начинать переговоры ни с кем из боксеров, пока не узнаем, что решил Владимир. Если фанаты хотят увидеть реванш, то мы это сделаем», заявил Хирн.
По его словам, если бой-реванш будет решено снова провести на территории Великобритании, то, вероятно, поединок пройдет в Кардиффе. Нужно отметить, что 29 апреля Владимир Кличко потерпел второе по счету поражение. До этого победу праздновал Тайсон Фьюри, который выходил в ринг с Владимиром Кличко осенью 2015 года. В субботу Кличко засчитали поражение техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.
Теги: Донбасс, спорт, бокс, Кличко, реванш
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