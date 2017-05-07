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Таджикистан нанес удар по советскому прошлому

07.05.2017 07:25
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Таджикистан нанес удар по советскому прошлому

В Таджикистане ужесточили наказание за проведение "последних звонков" и подобных праздников, сопровождающихся поборами с родителей. Теперь организация праздников типа "последний звонок", "прощание с букварем", "до свидания, детский сад" и прочих директора школ могут получить выговор или даже быть уволенными, сообщает издание Eurasia Daily.

Такое решение было принято комитетом министерства науки и образования Таджикистана в связи с участившимися случаями вымогательства денег с родителей на подарки учителям. "Чтобы прекратить все эти поборы, Коллегия министерства приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и преподавателей. Следить за выполнением данного постановления будут Управление кадров министерства, а также управления образования на местах", - прокомментировал решение начальник управления среднего школьного образования Абдуджаббор Алиев. Он также пожаловался, что в этом году к нему уже обратились родители с жалобами на то, что с них требуют деньги на виньетки и подарки учителям. За такое нарушение директора и учителя школ будут наказаны с помощью выговоров и увольнений. Глава комитета также подчеркнул, что учебный год у таджикских школьников завершится 7 июня. "Последний звонок" будет длиться, как и обычный урок, без торжественных мероприятий и банкетов в ресторанах.

Источник Диалог.UA



Теги: Донбасс, Таджикистан, прошлое, последний звонок
 
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